『HUXICUI ベイバトルジャイロバースト メタルフュージョンアタックセット 4ピース 誕生日パーティー 最高のおもちゃ ギフト 男の子 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 14時 57分に出品され05月01日 14時 57分に終了予定です。即決価格は7,702円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 A-4PCS・マルチカラー

・1. 耐久性とバランス: このジャイロは優れた耐久性とバランスを持ち、非常にパワフルで、素晴らしいスタミナとクールな外観を備えています。 長時間回転して攻撃、防御、スタミナを得ることができます。

・2. 複数のプレイモード:個々のチャレンジ - 障害を打ち負かし、決闘 - あなたの熟練した戦略を実行し、チームバトル - チームワーク、組み合わせた攻撃。

・3. 武器の素晴らしい補完: すでにジャイロを持っているかもしれませんが、このクールで素晴らしいバトルジャイロを武器に追加してみてください。

・4. サードパーティ製メーカー: タカラトミー、ハズブロ、ベイブレードブランドではありません。

・5. 選択の利点: 子供への素敵な贈り物。すべての年齢のお子様に最も人気のあるおもちゃの1つです。 メタルフュージョンバトルパック。お子様への完璧なおもちゃギフト。