『ケラスターゼ ニュートリティブ NU バンサテン 1 250ml とDS バン デンシフィック オム ...【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 41分に出品され03月20日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,702円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ケラスターゼ KERASTASE

商品名：ニュートリティブ NU バンサテン 1 250ml とDS バン デンシフィック オム 250ml とレジスタンス RE エクステンショ二スト テルミック 150ml のセット Nutritive Bain Satin 1 Irisome Exceptional Nutrition Shampoo (for Normal to Slightly Dry Hair) ＆ Densifique Bain Densite Homme Daily Care Shampoo ＆ Resistance Extentioniste Thermique Length Caring G

カテゴリ：シャンプー



セット内容

ケラスターゼ ニュートリティブ NU バンサテン 1 250ml x1

ケラスターゼ DS バン デンシフィック オム 250ml x1

ケラスターゼ レジスタンス RE エクステンショ二スト テルミック 150ml x1

商品情報

ケラスターゼ ニュートリティブ NU バンサテン 1 250ml (シャンプー)...潤いケアをしながら、軽やかな質感へ！

ケラスターゼ DS バン デンシフィック オム 250ml (シャンプー)...頭皮コンディショニング成分の「タウリン」配合！

注意事項...＊1000ml（サロンサイズ）にはポンプの付属がございません。あらかじめご了承ください。

ケラスターゼ レジスタンス RE エクス...