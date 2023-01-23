『ペット用キャリー サイクリングリュックキャリー モカ 83R006【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 13時 59分に出品され03月08日 13時 59分に終了予定です。即決価格は7,702円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペット用キャリー サイクリングリュックキャリー モカ 83R006



【商品説明】

・推奨体重:8kg



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 43.90 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。