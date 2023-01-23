『[スワンズ] サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0051 SCLA スモーククリア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 14時 43分に出品され03月26日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メガネの上からかけることで、そのままサングラスとして使用ができるオーバーグラスです。内寸サイズはお使いいただけるメガネサイズの参考値です。レンズには偏光レンズを採用しており、釣りやゴルフ、ドライブなどにも最適です。左右や上部にフレームがるため、隙間が少なく、紫外線や埃の侵入を抑えます。ハーフリムサングラススタイルなので、見た目にも違和感が少なく、下方の視野も広めにデザインされています。ブランドの紹介1911年創業の山本光学株式会社が手がける国産ブランド「SWANS」。日本人の頭部データを元に、日本人に合った製品設計と、100年を超える歴史で培った光をコントロールする技術により、その製品は国内外問わず、数多くのトップアスリートに支持され続けている。