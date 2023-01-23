『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ UNB S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 50分に出品され03月31日 18時 50分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ UNB S



【商品説明】

・Sサイズ:身長165cm、バスト88cm

・サイズ:S、M、L、O、XO

・メイン素材: ポリエステル

・原産国:中国か日本

・機能:軽量、耐久撥水、高耐水性、吸放湿、防風

・素材:表地/エクスプラスマイクロ(ポリエステル100%)、背裏/エステルメッシュ(ポリエステル100%)、背ベンチレーション付

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。