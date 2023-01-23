『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ UNB S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 50分に出品され03月31日 18時 50分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ UNB S
【商品説明】
・Sサイズ:身長165cm、バスト88cm
・サイズ:S、M、L、O、XO
・メイン素材: ポリエステル
・原産国:中国か日本
・機能:軽量、耐久撥水、高耐水性、吸放湿、防風
・素材:表地/エクスプラスマイクロ(ポリエステル100%)、背裏/エステルメッシュ(ポリエステル100%)、背ベンチレーション付
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7701円
232 入札履歴
終了
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