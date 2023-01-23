『2個セット ニュートロジャパン ナチュラルチョイス 超小型犬-中型犬用 子犬用 チキン&玄米 3kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 47分に出品され03月13日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2個セット ニュートロジャパン ナチュラルチョイス 超小型犬-中型犬用 子犬用 チキン&玄米 3kg



【商品説明】

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :26×14×39cm

・本体重量:3kg



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 6.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。