『2個セット ニュートロジャパン ナチュラルチョイス 超小型犬-中型犬用 子犬用 チキン&玄米 3kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 12時 47分に出品され03月13日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2個セット ニュートロジャパン ナチュラルチョイス 超小型犬-中型犬用 子犬用 チキン&玄米 3kg
【商品説明】
・原産国:アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :26×14×39cm
・本体重量:3kg
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 6.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7701円
407 入札履歴
終了
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