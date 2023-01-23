『LPL ランプホルダー ランプホルダーDX-Si L20721【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 06時 02分に出品され03月27日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「エルピーエル」より引用"
【商品名】
LPL ランプホルダー ランプホルダーDX-Si L20721
【商品説明】
・クリップ取付巾 : ～40mm
・メーカー型番 : L20721
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・定格 : 100V500W
・重量 : 480g
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7701円
885 入札履歴
終了
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