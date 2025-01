新品 オッケー!グァン姉妹 DVD-BOX2 / ホン・ウニ/チョン・ヘビン/コ・ウォニ (7DVD) TCED6466-TC【2024年最新】

商品情報

<仕様>

7DVD

<収録内容>



2021年/韓国/全72話/15話~28話収録/7枚組/約670分/片面1層/日本語字幕/ドルビーデジタル2.0chステレオ(韓国語)

Licensed by KBS Media Ltd. (c) 2021 KBS. All rights reserved

発売元: ストリームメディアコーポレーション

販売元:TCエンタテインメント

発売日:2022.09.02

品番:TCED6466 JAN:4571519909369