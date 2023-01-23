『CAT6A 40m 屋外高耐久LANケーブル(カテゴリー6A)STPシールド 30年の屋外耐候性PE(ポリエチレン)２重被覆 屋外用 PoE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 17分に出品され03月15日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CAT6A 40m 屋外高耐久LANケーブル(カテゴリー6A)STPシールド 30年の屋外耐候性PE(ポリエチレン)２重被覆 屋外用 PoE
【商品説明】
・30年の高耐候性PE(ポリエチレン)被覆
・CAT6A (カテゴリー6A)
・STPシールド仕様
・両端コネクター付き(RJ45)
・屋外用LANケーブル
・耐水・難燃・耐紫外線・PoE対応
・長さ：40m
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 34.50 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7701円
932 入札履歴
終了
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