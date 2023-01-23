『CAT6A 40m 屋外高耐久LANケーブル(カテゴリー6A)STPシールド 30年の屋外耐候性PE(ポリエチレン)２重被覆 屋外用 PoE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 17分に出品され03月15日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,701円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CAT6A 40m 屋外高耐久LANケーブル(カテゴリー6A)STPシールド 30年の屋外耐候性PE(ポリエチレン)２重被覆 屋外用 PoE



【商品説明】

・30年の高耐候性PE(ポリエチレン)被覆

・CAT6A (カテゴリー6A)

・STPシールド仕様

・両端コネクター付き(RJ45)

・屋外用LANケーブル

・耐水・難燃・耐紫外線・PoE対応

・長さ：40m



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。