『シチズン REGUNO(レグノ) ソーラーテック デイデイト腕時計 KM1-229-90 1本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 23時 44分に出品され03月11日 23時 44分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品格のある秀逸なデザインと機能性が融合したソーラー腕時計

大人の品格を高める、至高のデザインと、機能性が融合したソーラー腕時計。

秀逸な光発電システム〈リングソーラー〉技術で実現したシックで流麗なデザインです。



REGUNO（レグノ）は、環境にやさしい光発電「ソーラーテック」搭載モデルや、常に正確な電波時計、軽量で肌にやさしいチタン素材など多彩なラインナップを揃えたシチズンの時計ブランドです。



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