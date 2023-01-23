『指輪 ウェーブ リング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 40分に出品され03月19日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:64945541
ショップ:Jouete，ジュエッテ
ブランド:Jouete，ジュエッテ
商品名:ウェーブ リング
カテゴリ:アクセサリー>リング
ブランド品番:019589-019590
素材:プラチナム：SV925+プラチナコーティング(ニッケルフリー)/イエローゴールド：SV925+イエローゴールドコーティング(ニッケルフリー)
原産国:製造国 1次加工国：タイ/最終加工国：日本
カラー:プラチナム，イエローゴールド
サイズ:9号，11号，13号，15号
企画ID:1486525
ピアス シルバー ドロップピアス（ホワイト）
¥ 7700
ピアス シンプル 地金 オーバル レディース 10金 K10 イエローゴールド ホワイトゴールド スタッド エレガント 上品 L&Co.（エルアンドコー）
¥ 7700
【送料無料】プラチナ製アクアマリンキャッツアイ約4ミリ■4139
¥ 7700
指輪 シルバー ピンキーリング
¥ 7700
左耳用 イヤーカフ レディース ピアス 淡水パール 真珠 キュービックジルコニアパールキャッチ ラインピアス K10イエローゴールド 国産 日本製 6月誕生石
¥ 7700
アコヤ真珠 パール ブローチ SV925 タックピン 桜 モチーフ 6月 誕生石 天然石
¥ 7700
ピアス 「anq.」K10/K14GF・淡水パールピアス
¥ 7700
0135002-11004 NSB-001WH クロスフォーニューヨーク Dancing Stoneシリーズ シリコンブレスレット Round ホワイト
¥ 7700
ルビー リング 指輪 0.15ct SV925 GV 7月 誕生石 天然石
¥ 7700
ダンシングストーン 願いが叶うクロスフォーネックレス 正規品
¥ 7700
URBAN RESEARCH / アーバンリサーチ LA SOEUR レクタングルストーンスタッズピアス
¥ 7700
ネックレス レディース さくら 桜 お花 ピンクダイヤ シルバー925 プラチナ仕上げ 春 人気 女性 嫁 彼女 娘 誕生日プレゼント 記念日 母の日
¥ 7700
フープピアス ウノアエレ 1AR by UNOAERRE 28620 K18 YGコーティング イタリア ファンシー コンビカラー ゴールド(ND)(t59)
¥ 7700
ロングネックレス ホワイトオニキス 4mm ネックレス 100cm ロング 天然石 パワーストーン
¥ 7700
碌山 天然石 トルコ石 淡水パール リング
¥ 7700
ネックレス ペンダント レディース 天然 ルビー K18GP 3ct プリンセス 7月誕生石 送料無料 鑑別書付
¥ 7700
CrossforNewYork クロスフォーニューヨーク ダンシングストーン ネックレス レディース シルバー925 キュービックジルコニア プレゼント nyp-663 ハート
¥ 7700
CrossforNewYork クロスフォーニューヨーク ダンシングストーン ネックレス レディース シルバー925 キュービックジルコニア プレゼント nyp-613 サークル
¥ 7700
落札価格7700円
34 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！