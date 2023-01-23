『指輪 ウェーブ リング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 40分に出品され03月19日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:64945541

ショップ:Jouete，ジュエッテ

ブランド:Jouete，ジュエッテ

商品名:ウェーブ リング

カテゴリ:アクセサリー>リング

ブランド品番:019589-019590

素材:プラチナム：SV925+プラチナコーティング(ニッケルフリー)/イエローゴールド：SV925+イエローゴールドコーティング(ニッケルフリー)

原産国:製造国 1次加工国：タイ/最終加工国：日本

カラー:プラチナム，イエローゴールド

サイズ:9号，11号，13号，15号

企画ID:1486525

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 指輪

ウェーブ

リング