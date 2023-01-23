『フロントプロテクター クリア BG-169UG-7BJF Baby-G ベイビージー ベビージー CASIO カシオ レディース 腕時計 国内正規品 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 39分に出品され03月28日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：Baby-G ベイビージー ベビージー CASIO カシオ 製品名（メーカー型番）：BG-169UG-7BJF JANコード：4549526348464 本体サイズ(高さ×幅×奥行)：45.9×42.6×16.4 本体重量：43 バンド：135〜200 ウォッチ モジュールNO(1)：3531 スペックの抜粋1：10気圧防水 スペックの抜粋2：ワールドタイム世界30都市 スペックの抜粋3：ELバックライト フロントプロテクター クリアBG-169 IP付きリニューアル抜粋4：フロントプロテクター クリアBG-169 IP付きリニューアル

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