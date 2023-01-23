『スヌーピー生誕70周年記念 ハイブリットセラミックウォッチ 腕時計【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 14分に出品され03月09日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スヌーピー生誕70周年を記念した限定モデル



【カラー】ブラック、ホワイト

【材質】本体・ベルト：ハイブリットセラミック、風防：ポリカーボネイト

【サイズ(約)】ケース：径4.2×厚さ1.2cm

【手首周り】17〜20.5cm

【重量(約)】41g

【商品仕様】国産ムーヴメント（クォーツ）、天然ダイヤ2石、月差±25秒、日常生活防水、ギャランティーカード、中国製



カテゴリ ファッション

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