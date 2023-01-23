『スヌーピー生誕70周年記念 ハイブリットセラミックウォッチ 腕時計【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 14分に出品され03月09日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スヌーピー生誕70周年を記念した限定モデル
【カラー】ブラック、ホワイト
【材質】本体・ベルト：ハイブリットセラミック、風防：ポリカーボネイト
【サイズ(約)】ケース：径4.2×厚さ1.2cm
【手首周り】17〜20.5cm
【重量(約)】41g
【商品仕様】国産ムーヴメント（クォーツ）、天然ダイヤ2石、月差±25秒、日常生活防水、ギャランティーカード、中国製
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落札価格7700円
460 入札履歴
終了
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