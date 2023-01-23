『アップルウォッチ バンド ベルト アリゲーター 40mm 41mm CASSIS カシス リオンマット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 05分に出品され03月08日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜商品説明＞
本物ならではの質感が漂う、アリゲーターのレディースサイズ時計ベルトです。細身のシルエットに独特な丸符模様がマッチング。裏材やステッチも丁寧に作り込まれており、素材にふさわしい仕上がりとなっています。
＜対応モデル＞
Apple watch series 1 2 3 4 5 6 se 7 8 9
＜対応バンド幅＞
Apple watch 38mm 40mm 41mm
＜素材＞
アリゲーター
＜長さ＞
【38mm 40mm 41mmケース用】6時側:105mm/12時側:65mm
＜厚さ＞
約3.0mm
＜パーツタイプ＞
パイプ
＜バックルサイズ＞
【38mm 40mm 41mmケース用】12mm
ご注文の際はご利用中のアップルウォッチのケースサイズと、ベルトカラーをご指定下さい。
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落札価格7700円
152 入札履歴
終了
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