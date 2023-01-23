『ピアス シルバー ピアス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 35分に出品され03月31日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※このアイテムは返品・交換対象外商品です。
ZOZO問い合わせ番号:60527511
ショップ:Canal 4，カナルヨンドシー
ブランド:Canal 4，カナルヨンドシー
商品名:シルバー ピアス
カテゴリ:アクセサリー>ピアス（両耳用）
ブランド品番:152134151053
素材:シルバー＋ピンクゴールドコーティング、キュービックジルコニア
カラー:シルバー系その他
サイズ:FREE
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落札価格7700円
852 入札履歴
終了
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