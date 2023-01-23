『腕時計 メンズ 時計 テクノス 防水 TECHNOS ダイバーズウォッチ TSM402【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 19時 11分に出品され05月07日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腕時計 メンズ 時計 テクノス 防水 TECHNOS ダイバーズウォッチ TSM402 ブランド 激安 ビジネス ダイバーズ風 夜光 蓄光 オフィス シンプル かっこいい 人気 プレゼント 100年以上に渡りスイスの一流メーカーとして 世界中から支持され続けているテクノスの新作腕時計。世代を超えて愛される、スタンダードなダイバーズデザインのアナログウォッチです。マットなステンレスボディと回転ベゼルの組み合わせがスポーティー。アルミカラーのメタリックな文字盤と視認性の高いインデックスがスタイリッシュな逸品です。誕生日やバレンタイン、父の日やクリスマスなどのプレゼントやギフトにも人気です。 仕様 ムーブメント：MIYOTA/2115 クオーツ(SR626SW) 10気圧防水 回転ベゼル デイトカレンダー 蓄光(長短針) ダブルロック式三つ折りバックル サイズ ケース：約48×40×12mm(ラグ含む/リューズ含まず) 腕周り：最大約20cm ベルト最大幅：約20mm 重量：約144g 素材 ケース：ステンレス ベルト：ステンレス 風防：ミネラルガラス カラー/品番 ブラック/TSM402SB ブラック×レッド/TSM402SH グリーン/TSM402SM ブルー×ゴールド/TSM402TN
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落札価格7700円
575 入札履歴
終了
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