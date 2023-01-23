『ネックレス レーディス 50代 40代 人気 誕生日プレゼント 記念日 ジュエリー ギフト 女性 一粒 人気 通販 妻 嫁 母 プレゼント【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 20時 38分に出品され03月19日 20時 38分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
・チェーン長さ：約40cm/45cm
・素材：石…CZ（キュービックジルコニア）
ペンダント…シルバー925 プラチナコーティング
チェーン…シルバー925 プラチナコーティング
・石：約8mm*1+1.5mm*11(計2.024カラット)
・ペンダントサイズ：約24mm＊9mm
【金属アレルギー対応】
【ギフト包装対応】
【用途】
自分へご褒美 大切な人への贈り物 クリスマスプレゼント Xmas Xmasプレゼント 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 結婚記念日 成人祝い 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 二次会 パーティー ギフト 結婚式 ブライダルアクセサリー お呼ばれ デート パーティー イベント
【対象】
10代 20代 30代 40代 50代 女性 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 自分 友達 友人 知人 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人
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落札価格7700円
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終了
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