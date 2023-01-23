『エルメス ケープコッド用 HERMES Cape Cod にぴったりの時計ベルト アリゲーター RIOM matt D0000A68【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 22分に出品され03月25日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ＜商品説明＞

本物ならではの質感が漂う、アリゲーターのレディースサイズ時計ベルトです。細身のシルエットに独特な丸符模様がマッチング。裏材やステッチも丁寧に作り込まれており、素材にふさわしい仕上がりとなっています。

＜カラー＞

ホワイト(白) / ブラック(黒) / ベージュ / ゴールドブラウン(金茶) / ゴールドブラウン(金茶) / ダークブルー(紺) / グレー(灰色) / パステルピンク(桃色)

＜素材＞

アリゲーター（ワニ革）

＜長さ＞

【女性用サイズ】剣先側105mm / 尾錠側65mm

＜厚さ＞

【女性用サイズ】約3.0mm

＜サイズ展開＞

【女性用サイズ】E14mm-B12mm

＜付属品＞

交換工具

※Eは時計に装着する側の幅、Bはバックルの幅です。ご注文の際はEサイズをご指定下さい。

※年代（リファレンス）により取り付けEサイズが異なる場合がありますので必ずご確認お願いします。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ エルメス

ケープコッド用

HERMES

Cape

Cod

にぴったりの時計ベルト

アリゲーター

RIOM

matt

D0000A68