『エルメス ケープコッド用 HERMES Cape Cod にぴったりの時計ベルト アリゲーター RIOM matt D0000A68【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 22分に出品され03月25日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜商品説明＞
本物ならではの質感が漂う、アリゲーターのレディースサイズ時計ベルトです。細身のシルエットに独特な丸符模様がマッチング。裏材やステッチも丁寧に作り込まれており、素材にふさわしい仕上がりとなっています。
＜カラー＞
ホワイト(白) / ブラック(黒) / ベージュ / ゴールドブラウン(金茶) / ゴールドブラウン(金茶) / ダークブルー(紺) / グレー(灰色) / パステルピンク(桃色)
＜素材＞
アリゲーター（ワニ革）
＜長さ＞
【女性用サイズ】剣先側105mm / 尾錠側65mm
＜厚さ＞
【女性用サイズ】約3.0mm
＜サイズ展開＞
【女性用サイズ】E14mm-B12mm
＜付属品＞
交換工具
※Eは時計に装着する側の幅、Bはバックルの幅です。ご注文の際はEサイズをご指定下さい。
※年代（リファレンス）により取り付けEサイズが異なる場合がありますので必ずご確認お願いします。
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落札価格7700円
210 入札履歴
終了
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