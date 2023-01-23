カシオ Gショック コンポジットバンド GW-M5600BC GW-M5610BC GW-M5600 GW-M561 GW-M5610U 純正 正規取扱店　10440758【お歳暮】

商品情報

コンポジットバンド：樹脂と金属を組み合わせた軽量で丈夫なバンド。

ウレタンベルトから取り換えることで脱着のしやすくなり特別感も出ます。

こちらは GW-M5600BC GW-M5610BC GW-M5600 GW-M561 GW-M5610U用です。



その他にもGB-6900 GW-6900 DW-6900 DW-6100 DW-6200 DW-6600 GA-2100 GBX-100にも使用できます。

※GA-2100シリーズに取り付けると装着した際に本体とベルトの間に少し隙間はできます。



ご不在でもお届けできるネコポス便で発送致します。