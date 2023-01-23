『ウォーターオパール セラミックピアス K10ホワイトゴールド Birthday ラウンド 1石 6本爪 10月誕生石 プレゼント クレサンベール 京セラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 46分に出品され03月07日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポストがファインセラミック製なので、金属アレルギーの方やセカンドピアスとしてもオススメです。着け心地の軽さと美しい色彩をお楽しみくださいませ。





【素材】

K10ホワイトゴールド





【石種】

ウォーターオパール(クレサンベール)ラウンドカット約3.0mm*3.0mm1pc*2合計0.10ct





【サイズ】

ポスト太さ約0.8mm全長約13.4mm

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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