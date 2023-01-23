『ネックレス ゼクシィ9月号掲載≪マグネット式≫【慶弔両用】8mm玉貝パール一連ネックレス【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 15時 21分に出品され04月18日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:65524563

ショップ:form forma，フォルム フォルマ

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商品名:ゼクシィ9月号掲載≪マグネット式≫【慶弔両用】8mm玉貝パール一連ネックレス

カテゴリ:アクセサリー>ネックレス

ブランド品番:5619896/5619897/5619898

原産国:日本

カラー:ホワイト，グレー

サイズ:39cm，42cm，45cm

企画ID:1509137

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ネックレス

ゼクシィ9月号掲載≪マグネット式≫【慶弔両用】8mm玉貝パール一連ネックレス