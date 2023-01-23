『真珠 パール セラミックピアス アコヤ真珠 5mm 6mm 6月誕生石 プレゼント 京セラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 11分に出品され03月27日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
5mmと6mmのアコヤ真珠2石並べたパールセラミックピアス。大きさの異なるパールを二石使用したシルエットの可愛らしいピアスです。上品で艶やかなアコヤ真珠の美しい光沢をお楽しみ頂けます。
【素材】
ファインセラミックス
【ポスト】
ファインセラミックス約0.8mm*10.0mm
【石種】
アコヤ真珠約5.0mm〜5.5mm珠1pc*2約6.0mm〜6.5mm珠1pc*2
【サイズ】
縦:約11.0mm〜12.0mm最大幅:約6.0mm〜6.5mm
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落札価格7700円
832 入札履歴
終了
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