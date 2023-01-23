50%OFF アルマーニ エクスチェンジ 腕時計 メンズ クロノグラフ アナログ 時計 ファブリック マルチカラー AX1334 ARMANI EXCHANGE 公式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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シリコンケースのスポーティーなクロノグラフウォッチにグレーとイエローのストライプが効果的にあしらわれたブラックのファブリックストラップが個性的なカジュアルスタイルに。
|Detail
|カラー
|・文字盤カラー : ブラック
|・バンドカラー : ブラック、イエロー、グレー
|サイズ
|・ケース横 : 45MM
|・ケース厚 : 12MM
|・バンド幅 : 22MM
|・アジャスト : 200 +/- 5MM
|・重さ（約）: 51g
|素材
|・ケース素材 : シリコン
|・風防素材 : ミネラル
|・バンド素材 : ファブリック
|仕様
|・ムーブメント : クオーツ
|・バンド留金タイプ : 尾錠
|・防水 : 10ATM
商品カテゴリ
商品コード
ax1334
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落札価格7700円
136 入札履歴
終了
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