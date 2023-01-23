50%OFF アルマーニ エクスチェンジ 腕時計 メンズ クロノグラフ アナログ 時計 ファブリック マルチカラー AX1334 ARMANI EXCHANGE 公式【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明

＜公式バッグをプレゼント！＞



※バッグは商品と同梱し発送させていただきます。

※ギフト包装の対応は致しかねますので予めご了承ください。

※特典はなくなり次第、終了とさせていただきます。





シリコンケースのスポーティーなクロノグラフウォッチにグレーとイエローのストライプが効果的にあしらわれたブラックのファブリックストラップが個性的なカジュアルスタイルに。

Detail カラー ・文字盤カラー : ブラック ・バンドカラー : ブラック、イエロー、グレー サイズ ・ケース横 : 45MM ・ケース厚 : 12MM ・バンド幅 : 22MM ・アジャスト : 200 +/- 5MM ・重さ（約）: 51g 素材 ・ケース素材 : シリコン ・風防素材 : ミネラル ・バンド素材 : ファブリック 仕様 ・ムーブメント : クオーツ ・バンド留金タイプ : 尾錠 ・防水 : 10ATM

※外箱は輸送時にキズや凹みなどが生じる場合がございます。予めご了承ください。※ご覧のモニター環境、照明等により実際の商品と色味が異なってみえる場合がございます。※【充電式でないクオーツ製品の場合】お買い上げいただきました時計にセットされている電池は、機能や性能に問題がないかをチェックするモニター電池となっております。お買い上げいただくまでの期間にも電池はある程度消耗するものでご購入時までに電池がもたない場合もございます。電池切れは保証の対象外となりますので、予めご了承ください。