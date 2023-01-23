『ネックレス シルバー キュービックジルコニア ネックレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 07時 15分に出品され03月24日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77640828

ショップ:VENDOME SELECT，ヴァンドームセレクト

ブランド:va vendome aoyama，ヴイエーヴァンドームアオヤマ

商品名:シルバー キュービックジルコニア ネックレス

カテゴリ:アクセサリー>ネックレス

ブランド品番:GS9N027440CZ

素材:シルバー925(ピンクゴールドメッキ)、キュービックジルコニア

カラー:シルバー

サイズ:40cm

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ネックレス

シルバー

キュービックジルコニア

ネックレス