『ネックレス シルバー キュービックジルコニア ネックレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 07時 15分に出品され03月24日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:77640828
ショップ:VENDOME SELECT，ヴァンドームセレクト
ブランド:va vendome aoyama，ヴイエーヴァンドームアオヤマ
商品名:シルバー キュービックジルコニア ネックレス
カテゴリ:アクセサリー>ネックレス
ブランド品番:GS9N027440CZ
素材:シルバー925(ピンクゴールドメッキ)、キュービックジルコニア
カラー:シルバー
サイズ:40cm
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落札価格7700円
891 入札履歴
終了
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