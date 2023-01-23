『飛鳥・藤原京と古代国家形成 / 相原嘉之 〔本〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 08時 28分に出品され03月13日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2023年11月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:本 / 出版社:吉川弘文館 / 発売国:日本 / ISBN:9784642046763 / アーティストキーワード:相原嘉之
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落札価格7700円
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