『明治国家の成立 天皇制成立史研究 ミネルヴァ・アーカイブズ / 大江志乃夫 〔全集・双書〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 05分に出品され03月08日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2013年08月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:ミネルヴァ書房 / 発売国:日本 / ISBN:9784623067572 / アーティストキーワード:大江志乃夫



内容詳細:目次:第１章 明治維新の成立（改革派・尊攘派・倒幕派/ 維新政府と士族反對派）/ 第２章 ブルジョア政治勢力の形成（民會論の成立/ 農民闘爭の發展と指導/ 地租改正をめぐる初期の闘爭）/ 第３章 革命的情勢の展開と明治絶對主義（革命的昂揚期の政治情勢/ ブルジョア革命運動とブルジョア的改革）