『明治国家の成立 天皇制成立史研究 ミネルヴァ・アーカイブズ / 大江志乃夫 〔全集・双書〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 05分に出品され03月08日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2013年08月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:全集・双書 / 出版社:ミネルヴァ書房 / 発売国:日本 / ISBN:9784623067572 / アーティストキーワード:大江志乃夫
内容詳細:目次:第１章 明治維新の成立（改革派・尊攘派・倒幕派/ 維新政府と士族反對派）/ 第２章 ブルジョア政治勢力の形成（民會論の成立/ 農民闘爭の發展と指導/ 地租改正をめぐる初期の闘爭）/ 第３章 革命的情勢の展開と明治絶對主義（革命的昂揚期の政治情勢/ ブルジョア革命運動とブルジョア的改革）
平安時代の日本外交と東アジア / 篠崎敦史 〔本〕
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徳川のまつりごと 中世百姓の信仰的到達 / 斎藤夏来 〔本〕
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戦時下の“文化”を考える 昭和一〇年代“文化”の言説分析 / 松本和也 〔本〕
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日本古代の国造と地域支配 / 鈴木正信 〔本〕
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浅草寺日記 43 補遺編3 / 浅草寺史料編纂所 〔全集・双書〕
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平等と定住の縄文社会 / 山田猛 〔本〕
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先史考古学論考 石器と先史文化 / 橋本勝雄 〔本〕
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江戸思想史の再構築 / 前田勉 〔本〕
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旧石器狩猟採集民の環境適応史 / 小原俊行 〔本〕
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牧の景観考古学 古墳時代初期馬匹生産とその周辺 / 諌早直人 〔本〕
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律令制諸国支配の成立と展開 / 鐘江宏之 〔本〕
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戦前日本の小麦輸入 1920〜30年代の環太平洋貿易 / 大豆生田稔 〔本〕
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中世社会と声のことば / 酒井紀美 〔本〕
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土石流と水害 伝承・地名・防災 / 笹本正治 〔本〕
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浅草寺日記 第42巻 / 浅草寺史料編纂所 〔全集・双書〕
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歴代内閣・首相事典 / 鳥海靖 〔辞書・辞典〕
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古代中世の九州と交流 / 坂上康俊 〔本〕
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写真記録 部落解放運動史 全国水平社創立100年 / 部落解放同盟中央本部 〔本〕
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落札価格7700円
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終了
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