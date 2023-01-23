『古代中世の九州と交流 / 坂上康俊 〔本〕【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 17時 58分に出品され05月01日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2022年05月 / ジャンル:哲学・歴史・宗教 / フォーマット:本 / 出版社:高志書院 / 発売国:日本 / ISBN:9784862152299 / アーティストキーワード:坂上康俊
内容詳細:目次:第１部 九州と対外交流（元岡Ｇ‐６号墳の庚寅銘大刀と百済の刀剣外交/ 鞠智城「繕治」の歴史的意義/ 令制日向国の成り立ちと大隅・薩摩/ 宝亀遣唐使と「東大寺六宗未決義」/ 平安時代における大宰府の対外的機能―その官制・財政との関わり/ 貞観仁和の開聞岳噴火記事に関する再論/ 観世音寺公験案の成立/ 大友家文書第四巻「鎌倉代々御教書」の再検討）/ 第２部 文化交流の展開（日唐における律学博士と明法/ 陰陽師賀茂保憲について―律令国家転換期の陰陽道/ 日本古代国家における喪葬諸儀礼の位相/ 平安貴族の昇進儀礼―着座・・・
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落札価格7700円
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