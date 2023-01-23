『奈良県年鑑 2022年版 / 書籍 〔辞書・辞典〕【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 03時 15分に出品され04月17日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2021年12月 / ジャンル:実用・ホビー / フォーマット:辞書・辞典 / 出版社:奈良新聞社 / 発売国:日本 / ISBN:9784888561723 / アーティストキーワード:Book ブック 書籍
内容詳細:目次:県政界/ 県内のニュース/ 県勢総覧/ 文化財/ 地価一覧/ 県史年表/ 奈良新聞文化賞受賞者/ 市町村編/ 企業編/ 団体編/ 奈良新聞記事審議委員会委員/ 選挙/ 議員編/ 著名人編
仏辞苑:因縁・いわく・故事・隠語
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落札価格7700円
617 入札履歴
終了
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