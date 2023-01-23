『筋膜マニピュレーション 実践編 レベル1 / 小川大輔 〔本〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 12時 43分に出品され03月31日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2021年11月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:医歯薬出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784263266540 / アーティストキーワード:小川大輔



内容詳細:目次:第１章 筋膜の解剖学 筋膜の組織学 筋膜の生体力学/ 第２章 筋膜の生理学 筋膜性疼痛 Ｆａｓｃｉａｌ Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ（ＦＭ）の評価チャート/ 第３章 前方運動の筋膜配列/ 第４章 後方運動の筋膜配列/ 第５章 内方運動の筋膜配列/ 第６章 外方運動の筋膜配列/ 第７章 内旋運動の筋膜配列/ 第８章 外旋運動の筋膜配列/ 第８章 運動検証と触診検証/ 結論