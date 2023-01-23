『筋膜マニピュレーション 実践編 レベル1 / 小川大輔 〔本〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 12時 43分に出品され03月31日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2021年11月 / ジャンル:物理・科学・医学 / フォーマット:本 / 出版社:医歯薬出版 / 発売国:日本 / ISBN:9784263266540 / アーティストキーワード:小川大輔
内容詳細:目次:第１章 筋膜の解剖学 筋膜の組織学 筋膜の生体力学/ 第２章 筋膜の生理学 筋膜性疼痛 Ｆａｓｃｉａｌ Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ（ＦＭ）の評価チャート/ 第３章 前方運動の筋膜配列/ 第４章 後方運動の筋膜配列/ 第５章 内方運動の筋膜配列/ 第６章 外方運動の筋膜配列/ 第７章 内旋運動の筋膜配列/ 第８章 外旋運動の筋膜配列/ 第８章 運動検証と触診検証/ 結論
明日からできる悪性腫瘍の手術 リンパ節郭清(開腹・腹腔鏡・ロボット) OGS NOW basic / 万代昌紀 〔全集・双書〕
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口腔微生物学・免疫学 / 川端重忠 〔本〕
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全科実例による社会保険歯科診療 令和4年4月版 / 歯科保険研究会 〔本〕
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咀嚼の事典 / 井出吉信 〔辞書・辞典〕
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胎盤病理アトラス / 南口早智子 〔本〕
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病棟・ICU・ERで使える クリティカルケア薬 Essence & Practice / 安宅一晃 〔本〕
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あすへの膵胆道ロボット支援下手術 新DS NOW / 北川裕久 〔全集・双書〕
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グレイ解剖学アトラス / Richard L.Drake 〔本〕
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明日からできる悪性腫瘍の手術 円錐切除術から準広汎子宮全摘術まで OGS NOW basic / 小林裕明 〔全集・双書〕
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ITLS 第4版 / ロイ・Ｌ・アルソン 〔本〕
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MRIと超音波動画による胎児診断 Web動画付 / 増崎英明 〔本〕
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遺伝カウンセリングガイド 日本語版 / 福島明宗 〔本〕
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ステップアップ歯周外科 動画で体感! 2 / 安東俊夫 〔本〕
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臨床光皮膚科学 / 日本フォトダーマトロジー学会 〔本〕
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小児骨折治療 外傷整形外科医と考える基本から難治症例まで / 松村福広 〔本〕
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ディベートから学ぶ 術式の奥義・手技の秘訣 肝臓編 新DS NOW / 新田浩幸 〔全集・双書〕
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消化器内視鏡外科手術トラブルシューティング Web動画付 / 宮澤光男 〔本〕
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不妊治療の外科的アプローチ OGS NOW basic / 万代昌紀 〔全集・双書〕
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落札価格7700円
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終了
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