『友清歓真選集 第三巻 神道古義【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 40分に出品され04月24日 18時 40分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：八幡書店
友清歓真＝著 A5判 上製 豪華クロス装幀 美装函入 新組
本・雑誌・コミック
本巻「神道古義」は、宮地神仙道の霊的秘区たる手箱山における神事の詳細なる記録や太古神法の継承過程について詳細に語るなど、友清歓真大人の秘教的霊学の核心的ともいえる位置を占めるものであり、さらに幣立宮の謎や『上記』とも関連する天孫の阿蘇山降臨説をはじめ、阿蘇と石城山地霊論的な仕組み、あるいは神仙界の実相とその区分およびヒエラルキー等その論ずるところはきわめて多岐かつ詳細にわたる。
太古以来の因縁の霊地・石城山／神籠石の謎／西洋神界におけるエホバとキリスト／神仙道における玄胎結成の秘説／玄胎結成の原理とその修行法／日本神社造 営の神聖意義／正神界の統制と天行居の統制／フリーメイソン／モーゼ五部書の淵源／アロンの杖の神秘とマナ／本朝神仙記伝について／堀天竜斎先生と太古神 法の相伝／俗間流布の秘法類について／正神界の秘書・秘録の集積／仏仙界に入り支那仙界に転籍した聖徳太子／消滅解散に近づける仏仙界／宇宙大神霊界の8 段階の説明／天孫民族の出自／クマソは神族中の神族／阿蘇・霧島の神仙境／手箱山登拝の神示
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落札価格7700円
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終了
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