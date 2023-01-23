『神代文字秘抄【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 49分に出品され04月16日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：八幡書店

渡会直方＝著 和綴

本・雑誌・コミック

神代文字の本は数々あれど、これは未公開のたいへん珍しいものです。わたしもこれまでまったく知らなかったものです。わずか数葉のものですが、この機会を逃すと一生入手不可能と判断し、また何がなんでも常日頃、弊社を応援して下さる皆様にお目にかけなければと決心し、相当な高額にておそらく天下一本の原本を購入しました。内容は伊勢に伝わる結縄文字と、そこから派生した神聖文字を紹介したもので、太古神法の「結び」とも関係があるようにも思われます。ご縁のある方はぜひご研究頂ければと思います。（武田崇元）