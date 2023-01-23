『武術最高極意【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 05時 39分に出品され04月12日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：八幡書店
野口一威斎（潜龍軒）＝監修 Ａ５判 クロス装幀 美装函入
本・雑誌・コミック
既刊「武道極意」「武術叢書」に続く、好評の幻の武術古典復刻シリーズ。著者の野口一威斎（潜龍軒）は、神道六合流柔術の開祖で、茨城県筑波郡伊奈村の産、明治三十六年に帝国尚武会を設立。帝国尚武会は講道館流柔道が普及する以前に全国に広まり、その活動は欧米にまで及んだ。通信教育による武道伝授の嚆矢であり、大正５年かに刊行された本書原本も、門弟および通信教育受講者にのみ非売品として限定頒布されたものと推測され、現今では古書店でも入手不可能な稀書である。
原本は天、地、水、火、風、空の和綴６巻よりなり、著者の体験や、各派口伝、伝書をもとに縦横無尽に武術の真諦を説いたもので、表現はきわめて平易で読みやすい。また武術にかぎらず、霊術、整体などの身体技法に関心のある方は目を通しておくと、必ず役に立つであろう。
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天之巻 柔術の極意と気合術 相撲術と気合術 気合術と呼吸 心即天の解 電光石火…
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落札価格7700円
630 入札履歴
終了
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