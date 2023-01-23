『1年保証 プール ビニールプール 大型 2.6m×1.7m 長方形 BESTWAY フレームプール レジャープール 家庭用プール キッズ 子供用プール 水遊び 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 30分に出品され03月04日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 みんなで遊べる！幅2.6mの大きなプール

家族やお友達と、皆でワイワイ水遊びが楽しめる！幅2.6m×奥行1.7mと大きなサイズのプールです。



大きなサイズのプールはお子さまや、ペットの水遊びに活躍。アイデア次第で多用途にお使いいただけます！



ポンプ不要な組み立て式！膨らませる手間要らず！

フレームを繋げて水を入れるだけで完成！工具を使わずに組立てが可能、面倒な空気入れの手間もありません。



頑丈な生地とフレーム

ポリ塩化ビニルとポリエステルメッシュによる三重構造の生地、錆に強いフレームを使用した丈夫なつくりのプールです。



カンタン水抜き

脚フレームを一部外してプール本体を傾ければカンタンに水抜きができます。



追加で選べる快適オプション

・落ち葉やゴミを防ぐ！専用プールカバー

・水をろ過してゴミを取り除く循環ポンプ

・循環ポンプ用交換フィルター



[店舗管理用] ys-a08867 A１/プール本体のみ=a08867 A２セット(+4620円)=a04916 A３セット(+6600円)=a04917 B１セット/カバー付(+1980円)=a04844 B２セット/カバー付(+6600円)=a04918 B３セット/カバー付(+8580円)=a04919