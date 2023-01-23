『Spark 1/43 (S8538) Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 #24 Alfa Romeo F1 Team ORLEN Azerbaijan GP 2022 Zhou GuanYu【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 14時 05分に出品され03月25日 14時 05分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：Spark
スケール：1：43
商品名：Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 No.24 Alfa Romeo F1 Team ORLEN Azerbaijan GP 2022
ドライバー：Zhou GuanYu
品番：S8538
材質：レジン
※当店のSparkの製品は、全てフィルム付きです。
フィルムが柔らかいため、側面のフィルムが
よれている事がございます。
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落札価格7700円
726 入札履歴
終了
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