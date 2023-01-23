『賢者の弟子を名乗る賢者 ミラ 1/7 完成品フィギュア[フリュー]【送料無料】《発売済・在庫品》【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 43分に出品され03月31日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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仕様：塗装済完成品 【スケール】1/7 【サイズ】全高：約220mm(台座含む) 【素材】PVC、ABS

ブランド：FURYU(フリュー)

原作：賢者の弟子を名乗る賢者

キャラ：ミラ

作家：モワノー

型番：AMU-FNX730

検索ワード：nw220201 スケール 1/7 フィギュア 完成品フィギュア 素材・材質・製法 台座(ディスプレイベース) PVC ABS _00458 _00459 _09713 CTG001 b0000272 e0000360 e0000366 e0000398 e0000401 e0000548 e0000781 e0000939 e0000940 t019920 c0040458 salei