『ブルーダー 03549 SCANIA 牛運搬トラック＆牛セット bruder【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 06分に出品され03月08日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 牛×1付属

後部に乗降用スロープを搭載した家畜運搬車。

ドアの開閉可能。



仕様

商品サイズ：520×265×185(mm)

本体重量：2383(ｇ)



※北海道・沖縄へのお届けは別料金がかかります。