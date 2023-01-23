『bruder ブルーダー はたらくくるま SCANIA 牛運搬トラック＆牛セット 農業を支えるくるま【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 13時 41分に出品され03月05日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 牛×1付属 後部に乗降用スロープを搭載した家畜運搬車。ドアの開閉可能。



【対象年齢】4歳以上 ※乳幼児には適しません

【商品サイズ】52×26.5×18.5cm

【生産国】ドイツ