送料無料◆リボルテック アメイジングヤマグチ リバース・フラッシュ 海洋堂 フィギュア （ZF111137）【2025カレンダーの人気アイテム】

送料無料リボルテック アメイジングヤマグチ リバース・フラッシュ 海洋堂 フィギュア



アメイジング・ヤマグチでは、黄色の全身スーツに赤い稲妻のシンボルというフラッシュのカラーリングを反転させたコスチュームを、メタリックな塗装で再現。マスクの塗装もシャドー塗装で額のシワを際立たせ、ヴィランらしい迫力を演出してあります。

全身からほとばしる赤い稲妻のエフェクトパーツ、山口勝久独自の可動ギミックによる表現力の高いアクションも、もちろんフラッシュと同等!



時間を移動する能力により、神出鬼没にフラッシュを苦しめる悪のスピードスター。

同時発売のフラッシュと並べて、運命の闘いをお手元に再現してください!



THE FLASH and all related characters and elements (C)&TM DC (s23)



全高:約170mm

素材:ABS・PVC・POM



※こちらの商品を含む配送は送料無料とさせて頂きます。



※お1人様3個まで



ご注文・ご予約のキャンセルは原則承れませんのでご注意下さい。



