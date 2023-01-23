『MALTA - AGF ARX-482R 2.4G サンワFH3＆FH4＆FH4T互換受信機 4CH 日本語説明書付 AGF-ARX482R【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 41分に出品され03月23日 22時 41分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MALTA - AGF ARX-482R 2.4G サンワFH3＆FH4＆FH4T互換受信機 4CH 日本語説明書付 AGF-ARX482R



【商品説明】

・AGF ARX-482R 2.4G サンワFH3＆FH4＆FH4T互換受信機 4CH

・対応機種：M17，M12S，M12，MT4S，MT44，MT4，MTS，EXZES ZZ，EXZES Z

・日本語説明書付

・電動カー専用アンテナ内蔵タイプ



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。