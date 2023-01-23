『リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン リアル 女の子 可愛い 衣装付き 抱き人形 ビニール 56センチ Reborn Doll【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 30分に出品され03月13日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン リアル 女の子 可愛い 衣装付き 抱き人形 ビニール 56センチ Reborn Doll



素材と構造: フルボディシリコンビニール人形。 人形は水に入れてお風呂やシャワーをすることができます

頭と手足を自由に動かすことができ、ポーズをとらせることができます

目: ブルーとブラウンの2色からお選びいただけます

髪: 繊維の髪です

服: 画像と同じものになります。着せ替えも可能で、０?３か月の赤ちゃんサイズのお洋服も似合うと思います

人形のサイズ: 56センチ

重さ: 約1.3kg



梱包内容

・服を着たお人形

・おしゃぶり

・哺乳瓶

・証明書