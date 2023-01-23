『G-FANS 710034 ショールーム ジオラマ Rambo Center Building Scene Mode LEDライト付き ※1/64スケール【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 38分に出品され03月15日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品紹介】



【メーカー】

G-FANS

【車体メーカー】



【品番】

710034

【スケール】

1/64スケール

【商品状態】

新品



※注意事項※

デカールの浮き、外箱やクリアケースのキズ・スレなどはご容赦ください。

これらに対して神経質な方は購入をお控え下さいますようお願いします。

ミニカーの色合いは、実物と画像で異なって見える場合がございます。 ご利用のモニターによっても色合いは違って見えます。

初期不良以外の返品は対応できかねます。ご了承ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ G-FANS 710034 ショールーム

ジオラマ

Rambo

Center

Building

Scene

Mode

LEDライト付き

※1/64スケール