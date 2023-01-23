『LaQ ラキュー ハマクロンコンストラクター ファイヤーステーション 知育 ブロック 玩具 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 07時 36分に出品され03月17日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LaQ ラキュー ハマクロンコンストラクター ファイヤーステーション





[セット内容]1040ピースのLaQパーツとSPパーツ57ピース







※全てのモデルを同時に作ることはできません







生産地：日本





素材・成分：パーツ本体 ABS POM











注意事項 対象年齢：7歳以上



大人の方と一緒に遊んでください