『選べるおまけ付き LaQ ラキュー マスター 朱雀(すざく) 1210+48pcs 収納ケース付き 10歳以上 日本製 おうち時間 子供 入学【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 19時 55分に出品され03月05日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ヨシリツ／LaQ（ラキュー） マスター 朱雀(すざく) です。
ボールジョイントパーツを使ったロボットモデルが作れるマスターシリーズ第２段が登場です。
人型の「朱雀」、ビーストモードの「朱雀」の2種類に組み替えられます。
大きな翼、腕や足の関節が動きます。
今までのラキューにはない動きが楽しめます。
遊んだあとは、お片付けもバッチリの収納ケースつきです。
収納ケースには余裕があるので、すでに持ってるLaQも一緒にお片付けできます。
※おまけは無くなり次第終了します。
パッケージのサイズ 約34cm×24cm×15cm
対象年齢 10歳〜
パーツ数 1210pcs ＋ SP48pcs
付属品 収納ケース（コンテナボックス） 作り方の本
作れるモデル数 2
CE ヨーロッパ安全規格、おもちゃ安全基準「EN71」適合品
STマーク 日本玩具安全協会、玩具安全基準合格品
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