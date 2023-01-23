選べるおまけ付き LaQ ラキュー マスター 朱雀(すざく) 1210+48pcs 収納ケース付き 10歳以上 日本製 おうち時間 子供 入学【2024年最新】

商品情報

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ヨシリツ／LaQ（ラキュー） マスター 朱雀(すざく) です。

ボールジョイントパーツを使ったロボットモデルが作れるマスターシリーズ第２段が登場です。

人型の「朱雀」、ビーストモードの「朱雀」の2種類に組み替えられます。

大きな翼、腕や足の関節が動きます。

今までのラキューにはない動きが楽しめます。

遊んだあとは、お片付けもバッチリの収納ケースつきです。

収納ケースには余裕があるので、すでに持ってるLaQも一緒にお片付けできます。



※おまけは無くなり次第終了します。



パッケージのサイズ 約34cm×24cm×15cm

対象年齢 10歳〜

パーツ数 1210pcs ＋ SP48pcs

付属品 収納ケース（コンテナボックス） 作り方の本

作れるモデル数 2

CE ヨーロッパ安全規格、おもちゃ安全基準「EN71」適合品

STマーク 日本玩具安全協会、玩具安全基準合格品