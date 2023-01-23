『Pioneer DJ DJヘッドホン HDJ-CUE1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 14時 30分に出品され03月06日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pioneer DJ DJヘッドホン HDJ-CUE1
【商品説明】
・40mmダイナミックドライバーを搭載し、特別にチューニングされたHDJ-CUE1は、クリアな中音域や高音域だけでなく、ベースやキックドラムなど、量感がありながらもスピード感のある低音域も再現します。
・DJプレイ中には、ヘッドホンをどのように装着しても快適なフィット感が得られます。また、スイベル機構により、ハウジング部分を完全に90 度回転させることができるので、片側を頭部にかけたまま、あるいは首にかけた状態でも、片耳だけでしっかり聴くことができます。
・DJプレイ中はヘッドホンに過度のストレスがかかることが多く、HDJ-CUE1はヘビーユースにも耐えられるように設計されています。各可動部は、プロフェッショナル向け製品と同様
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 23.90 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7700円
504 入札履歴
終了
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