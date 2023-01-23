『日本アンテナ アンテナブースター FTTH用端末補償型 FDB30S10【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 08時 34分に出品され03月26日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FTTH用 CS・BS/CATV下り端末補償用ブースター(30dB型 2150MHz対応)

下り帯域、BS・110CS帯域は、固定チルトと利得調整器が付いていますので、各帯域ともにレベル調整が簡単にできます。



【付属品】取扱説明書、取付ねじ2本、パネルシール1枚、スタンド1個