『Roland(ローランド) RH-200S 密閉ダイナミック型ヘッドホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 18分に出品され03月07日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Roland RH-200S
好評のRH-200にカラーバリエーションが登場
主な仕様
型式 密閉ダイナミック型
再生周波数特性 20〜20，000Hz
最大許容入力 1，600mW at 1kHz
インピーダンス 65Ω
感度 100dB
プラグ ステレオ・ミニ・タイプ（ステレオ標準プラグ用アダプター付き）
質量 200g（コード、プラグ含まず）
ケーブル ストレート・コード（OFCリッツ線）
東芝 RZE-S70(N) ゴールド
¥ 7700
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URIZONS 3.5mmカラフルなナイロン編みの有線 イヤホン - 学生子供女性向け有線イヤホン 金属製入耳式イヤホンマイク付きiPhone Samsungスマートフォンに並行輸入
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落札価格7700円
878 入札履歴
終了
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