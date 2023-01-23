『Roland(ローランド) RH-200S 密閉ダイナミック型ヘッドホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 18分に出品され03月07日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Roland RH-200S



好評のRH-200にカラーバリエーションが登場



主な仕様



型式 密閉ダイナミック型

再生周波数特性 20〜20，000Hz

最大許容入力 1，600mW at 1kHz

インピーダンス 65Ω

感度 100dB

プラグ ステレオ・ミニ・タイプ（ステレオ標準プラグ用アダプター付き）

質量 200g（コード、プラグ含まず）

ケーブル ストレート・コード（OFCリッツ線）