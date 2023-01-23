『Roland ローランド ステレオモニターヘッドホン RH-200 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 26分に出品され03月23日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Roland ローランド ステレオモニターヘッドホン RH-200 ブラック



【商品説明】

・ケーブル:カール・コード、プラグ ステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)

・ドライバー:φ40mm

・型式:密閉ダイナミック型

・感度:100dB、再生周波数特性:20~20，000Hz、最大許容入力:1，600mW at 1kHz、インピーダンス:65Ω

・質量 200g(コード、プラグ含まず)



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。