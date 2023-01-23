『マスプロ 4K・8K対応 CATVブースター 10B30-B (7B20後継品)【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 02時 39分に出品され03月16日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ 4K・8K対応 CATVブースター 10B30-B (7B20後継品)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7700円
899 入札履歴
終了
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