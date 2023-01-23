『GIZMON Uyuni Mirror ウユニミラー ウユニ湖 上下シンメトリー 動画撮影 写真撮影 ポートレート ランドスケープ スマートフォン iPhone【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 18時 35分に出品され04月10日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スマホでウユニ塩湖のような写真や動画が撮れます
・スマホでウユニ塩湖のような写真や動画が撮れます
・多くのスマートフォンに対応
・対応機種:取り付け時に機器のボタンに接触することのない、横幅が10cm以内のスマートフォン
・ポートレートとランドスケープで使える
・大変コンパクト
・縦向き横向き三脚での撮影も可能です
※画像はイメージです。
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落札価格7700円
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終了
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