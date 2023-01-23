『GIZMON Uyuni Mirror ウユニミラー ウユニ湖 上下シンメトリー 動画撮影 写真撮影 ポートレート ランドスケープ スマートフォン iPhone【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 18時 35分に出品され04月10日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スマホでウユニ塩湖のような写真や動画が撮れます



・スマホでウユニ塩湖のような写真や動画が撮れます

・多くのスマートフォンに対応

・対応機種:取り付け時に機器のボタンに接触することのない、横幅が10cm以内のスマートフォン

・ポートレートとランドスケープで使える

・大変コンパクト

・縦向き横向き三脚での撮影も可能です



※画像はイメージです。





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