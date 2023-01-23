『SHURE シュアー PGA57-XLR-J カーディオイド・ダイナミック・楽器用マイクロホン（XLR→XLRケーブル付属）【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 16時 12分に出品され03月03日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【国内正規品】 PGA57XLRJ 楽器用マイクロホンのエントリー・モデル（XLR→XLRケーブル付属）